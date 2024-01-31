Жители Воронежской области установили антирекорд по переводам мошенникам

В Воронежской области был зафиксирован максимальный показатель по переводу денег телефонным мошенникам за сутки. Жители региона отдали им 30 миллионов рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ГУМВД по региону.

Уточняется, что речь идет о тридцати россиянах. В ведомстве назвали количество пострадавших от рук злоумышленников за сутки «шокирующим».

По словам начальника пресс-службы ГУМВД Натальи Куликовой, летом прошлого года злоумышленники украли 25 миллионов рублей у доверчивых граждан за один день.

Ранее заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Герман Зубарев заявил «Известиям», что предстоящим летом российские банки начнут возмещать украденные мошенниками денежные средства россиян в случае некачественной работы антифрод-системы. Он отметил, что мера начнет действовать с 25 июля.