Почти половина опрошенных россиян рассчитывает жить на пенсию от государства

Почти половина опрошенных россиян (49%) рассчитывают жить на пенсию от государства, более трети планируют откладывать на эти цели самостоятельно. Это следует из результатов исследования НПФ "Достойное будущее" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Почти половина россиян (49%) рассчитывают после завершения карьеры жить на страховую пенсию от государства. При этом 34% респондентов планируют откладывать на пенсию самостоятельно, 22% надеются на доходы от сдачи в аренду недвижимости", - следует из результатов опроса.

Согласно материалам опроса, чуть более трети опрошенных (27%) считают, что для сохранения привычного уровня жизни после выхода на пенсию им необходимо от 50 тыс. до 70 тыс. рублей в месяц, почти столько же респондентов (26%) назвали комфортной сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а 21% - от 70 тыс. до 100 тыс. рублей. 16% граждан отметили, что хотели бы получать от 100 тыс. рублей в месяц и больше.

36% опрошенных готовы ежемесячно самостоятельно откладывать на пенсию от 1 до 5 тыс. рублей, 23% респондентов назвали комфортной сумму до 1 тыс. рублей. 22% опрошенных отметили, что готовы откладывать на будущее от 5 до 10 тыс. рублей, а 19% - более 10 тыс. рублей.