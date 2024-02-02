Россиянина задержали в Аргентине по запросу Киева

Гражданин России задержан в Аргентине по запросу Киева, рассказала заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова РИА Новости. По ее словам, россиянина могут экстрадировать на Украину.

Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И. И. Чуркин, — сказала Пустовалова.

Она уточнила, что россиянин приехал в Аргентину с семьей на отдых. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Пустовалова добавила, что в течение 45 дней должно состояться заседание суда, который решит, подлежит ли гражданин РФ экстрадиции на Украину.