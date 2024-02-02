Аналитик высказался об инвестициях в ювелирные украшения
В маркетплейсе «Финмир» назвали инвестиции в ювелирные украшения сомнительной идеей. По словам его финансового аналитика Вадима Заноздрина, продать украшение легко и без большого дисконта на него не представляется возможным, передают «Известия».
Специалист подчеркнул, что такое вложение подойдет тем, кто работает в этой сфере и знает все возможные варианты, где можно купить очень интересные изделия и «куда их можно будет потом продать». Собеседник отметил, что в ломбардах по большей части принимают продукцию по граммам, а не по внутренней цене. Там не берут во внимание художественную или историческую ценность изделия, добавил он.
Есть другой вариант, как заявил эксперт — продажа интересных украшений на аукционе для частных коллекций или музеев. Однако, по его словам, в данном случае речь идет, скорее, о бизнесе, чем об инвестиции.
Заноздрин счел целесообразным вложение части средств в ювелирные украшения для собственного использования и передачи по наследству.
По его словам, при приобретении украшений можно столкнуться с низким качеством товара. Он советует их покупать у производителей или дистрибьюторов.
Ранее сообщалось, что, по данным аналитиков «БКС Мир инвестиций», актуальными в 2024 году остаются инвестиции в золото. Эксперты инвесткомпании обратили внимание на отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), по данным которого стоимость золота LBMA (PM) завершила 2023 год на уровне $2078,4 за унцию, достигнув исторических максимумов. Так, годовая доходность составила 15%.