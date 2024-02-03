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Россиян предупредили о главных опасностях зарплаты в конвертах

Практика получения зарплат в конвертах плоха, в первую очередь, для самого сотрудника. Из-за неуплаты страхового взноса в последствии человек может получить неожиданно низкую пенсию, а также остаться без справедливых выплат по временной нетрудоспособности. Об этой связи «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Россиян предупредили о главных опасностях зарплаты в конвертах
© globallookpress.com

«С этой практикой все сложнее, чем кажется на первый взгляд. Хотя, казалось бы, на первый взгляд, какая разница, как именно человек получает зарплату? На самом деле, выплаты в конверте — это уход от страхового взноса. Значит, например, человек может на пять лет позже выйти на обычную пенсию, получая только социальную. Да, никто у нас не останется без пенсии, но она будет самой маленькой. Вряд ли это устроит того, кто трудился всю жизнь», — заметила политик.

Также зарплата в конвертах, как объяснила Бессараб, ставит под вопрос оплату временной нетрудоспособности. Ведь сумма выплат зависит не только от трудового стажа, но и от средней зарплаты.

«То есть, если человек заболеет, он не получит суммы, требуемой на оплату лекарств, а ведь это бывает очень серьезно. Бывает, что болезнь оказывается длительной, а человек даже не может получить поддержку и помощь. Соглашаться на выплаты в конвертах не стоит», — заключила депутат.

Ранее из результатов опроса, проведенного «Зарплатой.ру», стало известно, что в случае потери дохода прожить на существующие накопления больше месяца не сможет 41 процент опрошенных россиян. На то, чтобы продержаться полгода и более отложенных средств хватит только у 20 процентов респондентов.

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Светлана Бессараб
Госдума