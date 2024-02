Эксперт назвала пять самых высокооплачиваемых профессий в IT в 2024 году

Высокие зарплаты в IT мотивируют обучаться и начать работу в этой сфере. Причем на некоторые должности в IT можно трудоустроиться и не имея профильного высшего образования.

Эксперт по стратегическому управлению человеческим капиталом, Executive search и управлению персоналом в условиях цифровой трансформации бизнеса Катерина Казакова рассказала "Российской газете" об условиях для соискателей на должности в IT-сфере а также составила список из восьми самых востребованных и дорогих профессий в сфере IT.

И точно такие же зарплаты предлагаются специалистам Machine Learning Specialist, которые создают и обучают ML-модели для обработки данных, отвечают за разработку и совершенствование алгоритмов для построения ML-моделей, следят за тем, чтобы ML-модели работали качественно и устраняет ошибки, программируют на одном из языков - Python, C++, R, Java, Scala и др. Они тоже востребованы в любой индустрии. И для работы им тоже нужно высшее математическое образование.

И пятое высокооплачиваемое направление - Embedded Applications Developer. Это человек, который разрабатывает управляющее ПО для различных устройств, отвечает за работоспособность этих устройств (программно-аппаратные комплексы для сбора и обработки информации о состоянии окружающей среды, дорожной информации и др., автомобильные компоненты, навигаторы, смартфоны), обладает знаниями различных протоколов передачи данных, пишет на языках - C++, C#, Python, Go и других. Для работы нужно инженерное образование. Диапазон заработных плат: Junior - 150 000 - 200 000 руб. Middle - 270000 - 350 000 руб. Senior - 350 000 - 450 000 руб. Lead - 400 000 - 500 000 руб.