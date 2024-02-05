Эксперт объяснил, почему нельзя заработать на вкладах

Заработать на вкладе не удастся, так как доходность по нему не покрывает реальную инфляцию. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин.

По его словам, с учетом двузначной инфляции и высокой ключевой ставки самый оптимистичный вариант в данном случае — сохранение средств. Однако негативный сценарий предполагает потерю денег в связи с тем, что некоторые банки предлагают процентные ставки по вкладам значительно ниже уровня инфляции, подчеркнул специалист.

Кроме того, он отметил, что зачастую банки вводят клиентов в заблуждение, заманивая высокими ставками. Они могут оказаться плавающими, добавил собеседник.

Сироткин посоветовал более серьезно относиться к тому, что прописано в договорах, не стесняться уточнять условия и порядок начисления процентов, получать представление о полном перечне условий банка. Он также отметил, что нужно уточнять и сумму гарантированного дохода.