Эксперты объяснили, почему стоит открыть вклад до 16 февраля

Ставки по депозитам достигли пиковых значений. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Текущий период является подходящим для открытия вклада, отмечают экономисты. Это стоит сделать до оглашения Банком России решения по ключевой ставке (16 февраля).

По словам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, существенного дальнейшего увеличения ставок по депозитам уже не будет. Он не исключает постепенного смягчения регулятором политики к середине года. Так, депозитные ставки начнут демонстрировать снижение, считает собеседник.

«Причем они могут начать это делать еще до первого снижения ключевой ставки ЦБ, на ожиданиях такого шага», - указал он.

По мнению зампреда правления Почта Банка Алексея Охорзина, по итогам первого квартала уровень ключевой ставки начнет падать. Снизится и доходность по вкладам, отметил он. Эксперт указал на отсутствие предпосылок для дальнейшего роста ставок по вкладам.

Собеседник советует разделить накопления. Так, по его словам, 60% нужно положить на рублевый вклад на полгода и 40% - на накопительный счет.