Эксперт рассказал, как можно остановить звонки от коллекторов

В случае возникновения просрочки платежей коллекторы начинают звонить всем знакомым заемщика, уменьшить этот поток можно с помощью обращений в полицию или ФССП. Об этом заявил «Газете.ру» арбитражный управляющий, президент аналитического центра «БизнесДром» Арсений Поярков, отметив, что есть способ и полностью избавиться от таких звонков.

По словам юриста, коллекторы могут начать звонить не только тем людям, чьи контакты были указаны должником при подписании кредитного договора.

«Они ищут дополнительную информацию о знакомых должника из открытых источников, например, смотрят его социальные сети, изучают место работы и звонят знакомым, которых смогут найти», — пояснил Арсений Поярков.

Но фактически такие звонки являются хулиганскими действиями и можно написать заявление в полицию или ФССП, которая осуществляет надзор над коллекторами. Однако, по словам эксперта, «из-за разных номеров писать заявления придется много и часто, а любые поступающие звонки от коллекторов — сбрасывать».

«Родственники и знакомые не обязаны общаться по телефону с этими людьми. Они будут звонить до тех пор, пока существует сама возможность это делать. Если технические возможности телефона позволяют, то можно поставить ограничения или блокировку на входящие звонки с незнакомых номеров», — заметил арбитражный управляющий, президент аналитического центра «БизнесДром».

Он также отметил, что окончательно решить проблему звонков поможет либо выплата долга, либо личное банкротство должника.

«Как только появляется номер дела в суде — количество звонков резко сокращается. Оба варианта приведут к тому, что коллекторы перестанут звонить и самому должнику, и его знакомым, поскольку сам интерес звонить пропадает», — уверен юрист.

Ранее президент России Владимир Путин попросил главу Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрия Аристова взять работу коллекторов под контроль. Он отметил, что то, «с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций, <…> просто переходит иногда всякие границы».