В ЦБ высказались о требованиях к квалифицированным инвесторам

Планы Банка России ужесточить требования к россиянам, которые хотят получить статус квалифицированного инвестора, подтвердили в Банке России. Об этом сообщает Aif.ru.

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в кулуарах конференции по финансовой грамотности ФИНФИН заявил, что минимальный размер активов поднимут сначала с 6 миллионов до 12 миллионов рублей, а затем — до 24 миллионов рублей. Речь идет о квалифицированных инвесторах.

Мамута отметил, что данная реформа соответствует плану, представленному в 2023 году. Проект нормативного акта, который постепенно повысит требования к квалифицированным инвесторам, находится на этапе общественного обсуждения.

«Мы слышим отзывы со стороны участников рынка, которые возражают против повышения суммы активов, но считаем, что эта тема обсуждалась достаточно», — заявил он.