Украинцам разрешили до конца года обменять российские рубли

Нацбанк Украины разрешил до конца 2024 года обменять российские и белорусские рубли
Украинским предприятиям и физическим лицам разрешили проводить до конца 2024 года безналичный обмен российских и белорусских рублей, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).
Как пишет издание «Страна», этот закон был принят еще в конце декабря прошлого года, а соответствующий подзаконный акт (постановление Нацбанка) появился только сейчас.
Отмечается, что продажа или обмен российских и белорусских рублей может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз в отношении каждого из указанных видов валюты, и только в безналичной форме.
В сообщении говорится, что право на разовый рублевый валютообмен предоставляется до 31 декабря 2024 года. Кроме того, постановлением НБУ разрешил финансистам в упрощенной процедуре снимать с валютного контроля операции по поставкам товаров, подпадающих под гуманитарную помощь и оформленных соответственно.
Напомним, в феврале 2022 года НБУ запретил проводить операции в российских и белорусских рублях, однако в ноябре 2023 года Рада сделала исключение для безналичной продажи рублей.