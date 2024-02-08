Доля повторных заемщиков в МФО достигла трехлетнего максимума

Доля граждан, которые повторно обращаются в микрофинансовые организации (МФО), по итогам 2023 года достигла 83,4% от общего числа заемщиков, что стало максимальным значением с третьего квартала 2020 года, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные онлайн-платформы Webbankir.

Webbankir утверждает, что такой рост обусловлен ужесточением со стороны Банка России макропруденциальных лимитов, вследствие чего произошел и рост сегмента среднесрочных займов, которые чаще всего выдаются клиентам, обращающимся повторно. Сказалась и собственная работа компаний по настройке бизнес-моделей: они перестраивали критерии оценки заявок, скоринг-модели, добавил гендиректор Creditter Игорь Смирнов. По словам одного из собеседников, «у проверенных заемщиков ниже вероятность дефолта, поэтому компании готовы предлагать им более крупные займы на больший срок».

Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит отметил, что рост доли повторных заемщиков выгоден для МФО.

«Экономика займа устроена таким образом, что его окупаемость и прибыльность наступают только при переходе клиента в статус повторного, именно за счет повторных заемщиков генерируется основная часть заработка», — пояснил Пустовит.

По данным СРО «МиР», уровень одобрения займов для первичных клиентов составляет 25-27%, а для повторных — 90-92%.

Пустовит рассказал, что привлечение уже обращавшихся в МФО клиентов обходится компаниям в четыре-восемь раз дешевле, чем привлечение новых клиентов за счет партнеров или размещение рекламы.

«Это качественная и лояльная аудитория, которая требует меньше расходов на маркетинг», — пояснил генеральный директор Webbankir Андрей Пономарев.