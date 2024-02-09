Эксперт напомнил, о чем банки должны предупреждать вкладчиков с 1 февраля

С 1 февраля банки обязаны сообщать клиентам о закрытии вклада за 5 календарных дней до окончания действия договора. Как сообщает агентство «Прайм», декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов напомнил, что теперь это требование предусматривается Федеральным законом № 482-ФЗ.

Раньше норма носила рекомендательный характер и некоторые банки следовали ей добровольно. С февраля финансовые организации обязаны информировать клиентов указанным в договоре способом — с помощью звонка, письма по электронной почте, СМС-сообщения или иными способами. Это необходимо, чтобы вкладчик решил, как распорядиться своими деньгами.

После окончания срока вклада клиент может оставить средства в финансовой организации на других условиях или забрать. Если этого не последовало, то возможны два варианта, отметил Виноградов. В первом случае договор автоматически продлевают на прежних условиях, если это предусмотрено. Во втором — деньги переводят на текущий расчетный счет клиента.