Россиян предупредили о новой схеме обмана через мобильные банковские приложения

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Об этом сообщил Lenta.ru руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско.

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Злоумышленники от лица якобы сотрудников банков в ходе телефонного разговора с потенциальными жертвами сообщают, что те не установили необходимое обновление для мобильного приложения банка. Затем злоумышленники объясняют, как это сделать.

После совершения указанных действий жертву просят зайти в приложение, в результате чего мошенники получают доступ к паролю, что, в свою очередь, дает им возможность совершать операции с финансами.

"Злоумышленники не ведут долгих подготовительных бесед", - резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники для обмана россиян стали применять боты в Telegram, позволяющие подменять номера различных государственных органов и служб. В частности, схему обмана злоумышленники провернули со стационарным номером телефона регионального управления ФСБ России по Архангельской области.