Эксперты рассказали, что выгоднее всего покупать в феврале

Февраль - это не только последний месяц зимы, но и тот редкий период времени, когда у желающих сделать выгодные покупки без значительного ущерба для кошелька наконец-то появляется такой шанс. Можно обновить свой зимний гардероб, купить по сниженным ценам сноуборды и санки, технику для приусадебного участка или зимние шины для вашего автомобиля. Подробнее о том, на чем можно выгодно сэкономить в феврале, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты.

"Февраль - последний месяц зимы, время, когда большинство продавцов освобождают свои склады для весенне-летних коллекций, - напомнила в беседе с "РГ" директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина. - Потребители, которые не гоняются за изменчивой модой, а имеют свой стиль, или те, кто просто хочет сэкономить именно в феврале, могут купить зимнюю одежду, в том числе шубы, обувь, головные уборы осенне-зимних коллекций по ценам значительно ниже начала сезона".

Русская пословица гласит: "готовь сани летом, а телегу зимой", однако в условиях сезонных колебаний потребительского спроса, а, соответственно, и цен, эту хитрость усвоили и продавцы, которые именно в конце сезона стараются поднять цены на товары нового сезона, говорит Сорокина. Например, если раньше сплит-системы в квартиры рекомендовали покупать в январе-феврале, то уже этой зимой объем продаж кондиционеров относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на треть. Их стоимость, соответственно, тоже изменилась, и пока скидок можно не ждать, отмечает эксперт.

"Анализ динамики цен на кондиционеры показал, что их выгоднее всего покупать в середине осени, то есть также в конце сезона, а не в феврале. Следуя этой логике, к середине февраля начинают опускаться цены на зимние шины на автомобили, беговые лыжи, санки, сноуборды. Также зимой цены на окна ниже, чем в теплый период, так что, если вы задумывались сменить окна - февраль самое время", - объяснила Сорокина.

Кроме того, традиционно в конце зимы магазины продолжают предлагать скидки, связанные с окончанием сезона и с приближающимися праздниками, напомнила "РГ" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Твердохлебова. В России в качестве хороших поводов для предложения праздничных скидок выступают День защитника отечества и Международный женский день.

"Множество магазинов заранее снижают цены на кондитерские изделия, например, шоколад, конфеты и торты, которые часто являются популярными подарками в эти дни. Также можно обратить внимание на скидки на алкогольные напитки: вино, шампанское, крепкий алкоголь, которые также востребованы в этот праздничный период", - отметила Твердохлебова.

Эксперт также обратила внимание на то, что сэкономить и выбрать товары по сниженным ценам (даже если вы не планируете их никому дарить) также могут помочь интернет-магазины. На крупных маркетплейсах к праздникам 23 февраля и 8 марта традиционно появляются специальные разделы, где представлены товары, цены которых обещают "приятно удивить" покупателей.

"Однако стоить помнить, что даже если заявлены скидки до 90% на товары разных категорий, не стоит слепо доверять подобным заявлениям, поскольку, если сравнить реальный диапазон цен за последний период с заявленными скидками, чаще всего оказывается, что они не превышают 5-10%", - предупреждает Твердохлебова.

Тем не менее, если хорошо поискать, можно сделать выгодные покупки, добавила она.

В свою очередь, Сорокина напомнила, что на февраль и март обычно приходится пик поставок апельсинов в Россию, и, следовательно, можно ожидать снижения цены на эти полезные в конце зимы источники витамина С.

Профессор также подчеркнула, что в феврале хоть и не падают, но еще и не растут цены на сельскохозяйственную технику для приусадебных хозяйств, такую как газонокосилки, культиваторы почвы и так далее.