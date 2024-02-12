Рекрутеры зафиксировали дефицит нянь. В начале 2024 года работодатели открыли 3,2 тысячи вакансий, а число резюме от нянь в активном поиске работы составляет 8,3 тысячи.

«Таким образом, на одну вакансию няни приходится всего 2,3 резюме, что соответствует дефициту», — рассказали РБК в hh.ru.

На «Авито» цены на услуги нянь стабильные. В среднем по России няням платят от 250 ₽ в час, но ставка может сильно отличаться в зависимости от опыта няни и перечня услуг. В Москве и Санкт-Петербурге услуги няни обойдутся в 450–500 ₽ в час. Сервис «Помогатель.ру» оценил стоимость часа работы няни в Москве в 350–400 ₽.

Зарплатные предложения на «Авито» составляют 49 тысяч ₽. По данным hh.ru, в начале 2024 года няням предлагают зарплату 72,5 тысячи ₽ в месяц, год назад сумма составляла 61,2 тысячи ₽. В агентстве «Вторая мама» заявили, что зарплата няни, работающей пять дней в неделю по 8–10 часов в день, начинается от 100 тысяч ₽ и увеличивается в зависимости от дополнительной нагрузки. Это на 25% выше, чем год назад.

Эксперты также отмечают рост спроса на услуги нянь под различные запросы: автонянь, чтобы возить ребёнка в школу и на секции, нянь-гувернанток, нянь-репетиторов, а также совмещение работы няни с ведением домашнего хозяйства. Например, родители хотят, чтобы она смогла забрать ребёнка из школы, помочь сделать уроки и покормить.

Доля нянь на частичную занятость увеличилась по сравнению с нянями на полный день. Повысился спрос и на бебиситтеров.