Когда банк вправе поменять условия по кредитке

Банк не может в одностороннем порядке менять процентные ставки и величину льготного периода по кредитной карте, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова.

По его словам, кредитное учреждение вправе корректировать все остальное по своему желанию, с оговоркой, что клиента необходимо уведомить заранее. Для этого достаточно разместить информацию на сайте банка, а увидит ее клиент или нет — не имеет значения. Поэтому граждане, как правило, узнают о подобных изменениях только в тот момент, когда происходит списание денег с карты, например, за уведомления об операции.

Однако в отдельных случаях банк может изменить процентную ставку и льготный период самостоятельно. Речь идет о случаях, когда такие условия прописаны в договоре. У кредитной карты может быть плавающая ставка. Другой вариант, когда в договоре прописано, что льготный период в первые шесть месяцев составит 100 дней, а дальше — на усмотрение кредитного учреждения.