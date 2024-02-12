Потерявший деньги из-за жуликов россиянин отсудил у банка крупную сумму
Областной суд обязал банк выплатить клиенту штраф за отсутствие банковской защиты во время денежного перевода. Об этом пишет портал Е1.
По данным портала, в июле 2023 мошенники смогли получить доступ к личному кабинету жертвы в интернет-банке. Аферисты за считанные минуты заменили основной номер телефона, способ получения уведомлений и сделали два перевода — на 0,5 млн рублей и 0,9 млн рублей.
Потерпевший обратился к юристам, затем подал заявление в Октябрьский районный суд. Судьи приняли решение в пользу банка. В связи с этим екатеринбуржец подал апелляцию в областной суд.
Юристы посчитали, что кредитная организация должна была вмешаться в процесс. В частности, банк мог отменить операции или, сразу же после смены номера, заморозить счет на некоторое время, до подтверждения всех действий клиентом.
Согласно решению суда, банк должен вернуть клиенту 1,4 млн рублей, украденные мошенниками, а также выплатить ему 800 тыс. рублей штрафа, компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей и 122 тыс. рублей как положенные проценты.