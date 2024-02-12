Потерявший деньги из-за жуликов россиянин отсудил у банка крупную сумму

Областной суд обязал банк выплатить клиенту штраф за отсутствие банковской защиты во время денежного перевода. Об этом пишет портал Е1.

По данным портала, в июле 2023 мошенники смогли получить доступ к личному кабинету жертвы в интернет-банке. Аферисты за считанные минуты заменили основной номер телефона, способ получения уведомлений и сделали два перевода — на 0,5 млн рублей и 0,9 млн рублей.

Потерпевший обратился к юристам, затем подал заявление в Октябрьский районный суд. Судьи приняли решение в пользу банка. В связи с этим екатеринбуржец подал апелляцию в областной суд.

Юристы посчитали, что кредитная организация должна была вмешаться в процесс. В частности, банк мог отменить операции или, сразу же после смены номера, заморозить счет на некоторое время, до подтверждения всех действий клиентом.