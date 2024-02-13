Эксперты рассказали, как взять ипотечные каникулы

Российские банки приступили к активному предоставлению ипотечных каникул. О том, как их взять, рассказывает Life.

По словам экспертов, брать каникулы можно только единожды. В этой связи целесообразно сразу просить максимальный срок — шесть месяцев, отмечают специалисты.

Они поясняют, что для оформления ипотечных каникул нужно направить заявление в кредитное учреждение. Также необходимо прикрепить все документы, которые подтверждают право на получение каникул. Россиянам напоминают о возможности это сделать и по почте.

«При оформлении ипотечных каникул придется собрать необходимые справки и документы, среди них справка из центра занятости о регистрации заемщика как безработного, справка из поликлиники (инвалидность), больничный лист, справка 2-НДФЛ за предыдущие годы и текущий период», — пишет издание.

По словам руководителя направления «Сопровождение» ГК CMS Николая Переславского, для ИП потребуется книга учета доходов и расходов, для самозанятых — справка о доходах по налогу на профессиональный доход, для пенсионеров — трудовая книжка с записью о завершении трудового контракта.

Он отметил, что в списке необходимой документации числятся свидетельство об усыновлении (удочерении) или акт о назначении заемщика опекуном или попечителем, документы об установлении факта проживания заемщика в жилом помещении, которое находится в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества в результате чрезвычайной ситуации и согласие залогодателя.

По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, ипотечные каникулы являются инструментом экстренной помощи гражданам, которые попали в трудную ситуацию. Речь идет, в частности, о потере дохода, проблемах со здоровьем или самим жильем в случае ЧС, пояснил он.