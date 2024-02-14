Набиуллина: ЦБ предлагает ввести период охлаждения при выдаче крупных кредитов

Банк России в рамках борьбы с мошенничеством предложил ввести лимит на внесение средств в банкомате с помощью карт и приложений. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она также рассказала о предложении установить период охлаждения для выдачи кредитов на сумму от одного миллиона рублей. "Мне кажется, нужно распространить ту норму, которая заработает в июле, по периоду охлаждения и на крупные кредиты. Потому что по переводам мы даем возможность банкам не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а по крупным кредитам мы этой возможности не даем. Ее надо внедрять", – цитирует Набиуллину ТАСС. При этом, подчеркнула она, ЦБ готов обсуждать сумму и срок охлаждения. До этого Центробанк предупредил россиян о мошенниках, которые с целью обмануть жертву подделывают голоса. Злоумышленники могут притвориться родственниками или знакомыми жертвы, а затем завладеть ее денежными средствами.