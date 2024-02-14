Сбер рассказал о новой схеме мошенничества с "похищением человека"

Мошенники стали использовать сложные и изощренные схемы, одной из которых стал сценарий с якобы похищением человека, рассказал журналистам заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов на форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Буквально несколько дней назад мы зафиксировали инцидент, когда человек, когда был уже обманут, но вовлекся в изощренную схему, которую мы называем "похищение человека". Жертве говорят, чтобы она купила билет, уехала в другой город, поселилась в гостинице, не брала трубки телефона. В течение 3-4 дней человек как бы исчезает, а мошенник звонит родственникам и требует выкуп", - рассказал он.
Кузнецов пояснил, что подобные случаи были зафиксированы недавно, но по тем обращениям, которые поступили в Сбербанк, уже проведена необходимая работа.
"Мы эффективно сработали, вовремя предотвратили эти сценарии хищения денежных средств и переводов", - сказал он.
О форуме
Уральский форум "Кибербезопасность в финансах" проходит в Екатеринбурге с 14 по 16 февраля. Форум является крупнейшим мероприятием для обсуждения тенденций и вызовов в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритетов и перспектив развития киберустойчивости финансовых организаций. Как и в предыдущие годы, в форуме принимают участие руководство Банка России, включая главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину, представители крупных финансовых организаций, законодатели, руководители уполномоченных министерств и ведомств и др. В 2024 году ключевой темой форума стало направление развития информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере в стремительно меняющихся условиях. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.