Сбер рассказал о новой схеме мошенничества с "похищением человека"

"Буквально несколько дней назад мы зафиксировали инцидент, когда человек, когда был уже обманут, но вовлекся в изощренную схему, которую мы называем "похищение человека". Жертве говорят, чтобы она купила билет, уехала в другой город, поселилась в гостинице, не брала трубки телефона. В течение 3-4 дней человек как бы исчезает, а мошенник звонит родственникам и требует выкуп", - рассказал он.