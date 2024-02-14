Финансист назвал самый выгодный способ ведения семейного бюджета

Совместное ведение семейного бюджета вне зависимости от размера заработка супругов выгоднее для российских семей. Такой подход позволяет достичь полной финансовой прозрачности, легко контролировать доходы и расходы, считает финансовый советник Алексей Герасимов. При раздельном бюджете люди меньше доверяют друг другу, отметил он в беседе с телеканалом «360».

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При ведении семейного бюджета важно учитывать доходы и расходы, отметил эксперт. Он посоветовал использовать мобильные приложения банков либо вести бумажный учет.

Также Герасимов советует разбивать расходы по категориям и планировать их на месяц вперед. Такой подход, по его мнению, позволяет оптимизировать траты от 10 до 30% и избегать импульсивных покупок. По итогам каждого месяца важно анализировать свои расходы.

«Важно в семейном бюджете и лично каждому человеку думать о том, как можно больше заработать, или откуда могут деньги прийти. Эти вещи я тоже рекомендую планировать. Кто-то вкладывает деньги, кто-то ищет какие-то подработки, но важно думать, как больше привлечь денег в свою семью», — отметил специалист.

Придерживаться совместного бюджета советуют и психологи. Так, по мнению психолога Сергея Ланга, это показывает сплоченность семьи и помогает организовать ответственность между супругами.

«Важно, чтобы муж и жена двигались в одном направлении. Планировали бюджет, создавали его и шли к уверенному своему будущему», — заключил он.