Социологи выяснили, как граждане РФ оценивают свое материальное положение

Свыше половины россиян (57%), принявших участие в опросе Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), оценили свое материальное положение как среднее. Об этом говорится на сайте организации.

23% респондентов заявили, что у них хорошее материальное положение. 17% опрошенных признались в том, что в настоящее время у них оно плохое.

67% участников опроса сообщили о сохранении материального положения за последние два-три месяца, 19% заявили о его ухудшении, 12% - об улучшении.

Более четверти (27%) россиян прогнозируют улучшение их материального положения в ближайший год. 39% считают, что оно не скорректируется. 11% респондентов предположили, что за год их материальное положение станет хуже.

Участниками опроса стали 1,5 тысяч россиян.