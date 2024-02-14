Эксперт оценил идею ограничить внесение наличных в банкомате для борьбы с мошенниками
Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, юрист Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером поддержал предложение Центрального банка России ограничить внесение наличных в банкомате для борьбы с мошенниками.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что регулятор для борьбы с мошенниками предлагает ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с токенизированных карт и приложений. По ее словам, проблемы с безналичными переводами во многом решаются, история с наличными намного сложнее. В качестве примера глава ЦБ привела следующую ситуацию: многие граждане берут в банке кредиты наличными, потом приходят в банкомат и переводят средства на так называемый безопасный счет в другом банке, в действительности это оказывается счет преступника. Для избежание таких неприятностей необходимо рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по таким токенизированным картам, по приложениям через терминал, заявила Набиуллина.
Эксперт подчеркнул, что в настоящее время уже действуют внутрибанковские системы контроля, которые блокируют нетипичные финансовые операции клиентов.
У каждого клиента банка есть рейтинг – данные о том, каким банк видит своего клиента, часто ли он тратит средства со счета, какие операции для него типичны и так далее. И когда система банка видит аномальное финансовое поведение клиента – она блокирует карту до выяснения всех обстоятельств. Если, например, говорить о среднестатистическом пенсионере, который в течение месяца тратит не самые большие суммы, то когда он резко вносит через банкомат на свой счет все имеющиеся наличные, а затем пытается перевести эти деньги кому-то еще - в этот момент система банка в автоматическом режиме срабатывает на «стоп» и блокирует данную операцию, поскольку она является нетипичной для финансового поведения пользователя. То есть определенные запреты и ограничения по суммам уже есть у банков… Но если банк видит, что его клиент много лет каждый месяц переводит одним и тем же людям какие-то внушительные суммы, то у основанной на обработке соответствующих параметров системы не возникнет подозрений, что этот клиент может переводить средства мошенникам, поскольку его финансовое поведение в таких случаях – типичное.Генрих ДевяткинДоцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ
Токенизированные карты позволяют переводить крупные суммы, отметил эксперт.
«И там меньше контроля, связанного с анализом финансового поведения владельца подобной карты. Поэтому, полагаю, введение лимита на внесение наличных средств здесь было бы полезно - мошенники используют токенизированные карты довольно часто. И когда они это делают, то наши правоохранительные органы тратят больше времени для получения сведений о владельце счета, на который были переведены деньги. С классическими пластиковыми картами этот процесс происходит быстрее», - сказал Девяткин, выразив мнение, что различные действия, направленные на искусственное дробление процесса внесения наличных средств через банкомат, должны помочь в борьбе с мошенниками.
«Если человек - потенциальная жертва мошенников - уже снял деньги через кассу банка, но еще не перевел их злоумышленникам из-за лимита, то у него будет время связаться с родственниками, друзьями или коллегами и рассказать им о происходящем. Возможно, его смогут вразумить и остановить», - добавил он.
В 2023 году мошенники похитили у клиентов банков в России 15,8 млрд рублей. По данным Центробанка, это на 11,5% больше, чем годом ранее.