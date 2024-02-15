Названо количество похищенных мошенниками кредитов

Объем украденных злоумышленниками кредитов с четвертого квартала 2022 года по третий квартал 2023 года составил 4,42 миллиарда рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на презентацию, представленную советником председателя Банка России Ксенией Юдаевой.

Представитель регулятора выступила на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Согласно материалам ЦБ, примерно четверть похищенных средств — это кредитные средства.

Юдаева назвала такую динамику «очень большой проблемой» для граждан.

Данные Банка России свидетельствуют о том, что в минувшем году преступники похитили у клиентов банков 15,8 миллиарда рублей, что является максимумом.