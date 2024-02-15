Мошенники начали рассылать письма от имени главы ЦБ

В финансовой сфере мошенники начали использовать новую схему для выманивания у россиян денег. На этот раз потенциальным жертвам рассылают письма от имени главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом рассказала советник руководителя ЦБ Ксения Юдаева.

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В некотором смысле это «модификация» схемы, когда жертве пишут письмо «от имени начальника», чтобы выудить деньги. Адресатом могут называть партнёров, клиентов, — кого угодно.

Юдаева привела в пример одну из реальных схем: в мессенджере мошенники пытались убедить потенциальную жертву перевести средства в «дочернюю компанию нашим партнёрам». И мошенническое письмо пришло якобы с адреса Эльвиры Набиуллиной.