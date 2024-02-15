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Мошенники начали рассылать письма от имени главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной

В финансовой сфере мошенники начали использовать новую схему для выманивания у россиян денег. На этот раз потенциальным жертвам рассылают письма от имени главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом рассказала советник руководителя ЦБ Ксения Юдаева.

Мошенники начали рассылать письма от имени главы ЦБ
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В некотором смысле это «модификация» схемы, когда жертве пишут письмо «от имени начальника», чтобы выудить деньги. Адресатом могут называть партнёров, клиентов, — кого угодно.

Юдаева привела в пример одну из реальных схем: в мессенджере мошенники пытались убедить потенциальную жертву перевести средства в «дочернюю компанию нашим партнёрам». И мошенническое письмо пришло якобы с адреса Эльвиры Набиуллиной.

«Мессенджеры — это очень распространённый тип каналов рассылки сообщений (от мошенников)», — подчеркнула советник.

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Ксения Юдаева
Эльвира Набиуллина
Банк России