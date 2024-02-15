Турецкий банк решил проверить у российских клиентов наличие ВНЖ

Крупный турецкий банк Denizbank потребовал у российских клиентов подтвердить проживание в Турции и наличие вида на жительство, об этом сообщает РБК со ссылкой на двух посредников, которые помогают россиянам открывать карты.

Отмечается, что финансовая организация массово разослала письма с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие наличие ВНЖ. Об этом также рассказали подписчики тематических чатов.

В уведомлении говорится, что в банке не указан турецкий адрес проживания клиентов, их просят срочно направить на электронную почту ВНЖ и документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства, или же лично предоставить эти сведения в одном из отделений Denizbank.

По словам одного из посредников, Сергея Овсянникова, центральный офис турецкого банка не объяснил, для чего собирает эти данные. Также не поступало официальных сведений о возможном закрытии счетов в случае отсутствия ВНЖ. Однако специалист допустил, что не проживающим в Турции россиянам могут заблокировать счета, мотивиря это недостаточным размером баланса. При этом необходимая сумма не уточняется, информация должна появиться в ближайшее время.

Другой посредник, Елена Чернышова, считает, что рассылка писем связана с обновлением данных в Denizbank. По ее словам, активные счета вряд ли будут заблокированы, но так может произойти с неактивными, где нет движений средств и остатка. Турецкие банки и ранее закрывали такие счета.

Овсянников также рассказал, что в последний месяц Denizbank не открывает счета новым клиентам из России, отказывая в 95 процентах случаев. Отделение принимает документы, оформляет заявку на счет, но в итоге заявители не проходят проверку на соответствие требованиям. Чернышова в свою очередь уточнила, что банк с середины января 2024 года перестал принимать заявления на открытия счетов для любых иностранных граждан, не только россиян.

1 февраля газета «Ведомости» сообщила, что турецкие банки начали закрывать счета компаниям из России и усложнили требования к физическим лицам, открывающим банковские карты.