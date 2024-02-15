Турецкий банк решил проверить у российских клиентов наличие ВНЖ

«К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank», — сказано в рассылке банка.