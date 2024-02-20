Доплаты к пенсии смогут получить больше россиян

Социальную доплату к пенсиям по потере кормильца или по инвалидности продолжат начислять и тем студентам и школьникам, которые подрабатывают на каникулах в студотрядах, устроившись туда напрямую, а не только через службы занятости. Такой проект приказа Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 1 марта. Кто еще может претендовать на доплату к пенсии, разбиралась «Парламентская газета».

Исправленная несправедливость

Каждый год на летних каникулах в студенческих отрядах работают более ста тысяч человек. Это в основном школьники и студенты от 14 до 23 лет, среди них есть и те, кто получает пенсию по потере кормильца или по инвалидности. Однако по прежним правилам многие в таком случае лишались социальной доплаты: ее сохраняли только тем, кто устроился в отряд через службу занятости.

Летом 2023 года, например, социальной доплаты к пенсии по потере кормильца и по инвалидности не досчитались около шести тысяч студотрядовцев, отметила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Эту несправедливость исправил закон от 14.02.2024 №21-ФЗ. Теперь Минтруд намерен внести соответствующие изменения в правила предоставления доплат к пенсиям, утвержденным приказом ведомства в 2021 году.

Не ниже прожиточного минимума пенсионера

Социальная доплата к пенсии положена всем неработающим пенсионерам, чьи доходы от пенсии и социальных выплат ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. Соцдоплату назначают автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно.

Для определения размера доплаты учитывают все, что человек получает помимо пенсии: все виды пенсии, в том числе от которых пенсионер отказался, срочные пенсионные выплаты, дополнительное социальное обеспечение, например ежемесячное пожизненное содержание судей и выплаты за государственные награды и звания, ежемесячная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, установленные в регионе виды социальной поддержки, кроме единовременных выплат.

Кому еще положено

Получать различные доплаты к пенсии в России могут несколько категорий пенсионеров. Например, это пожилые люди, на попечении которых есть нетрудоспособные близкие родственники, например дети, внуки, братья и сестры до 18 лет. Если оказавшиеся на иждивении учатся очно, то предельный возраст больше: 23 года.

Размер доплаты за каждого родственника на попечении — треть фиксированной выплаты к пенсии. При наличии у пенсионера трех и более человек на содержании, доплата будет еще выше — 100 процентов фиксированной выплаты. Ее размер в 2024 году — 8134 рубля 88 копеек.

Надбавки к пенсии положены и пенсионерам, отработавшим на Крайнем Севере не меньше 15 лет или 20 лет в приравненных местностях. Прибавка северянам — 50 процентов фиксированной выплаты к пенсии, за работу в приравненных районах — 30 процентов. Нынешнее место жительства пожилого человека на получение этих денег не влияет — ее продолжат начислять и если пенсионер переехал в другой регион.