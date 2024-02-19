Турецкий банк прокомментировал запрет на работу с россиянами

Ранее посредники, которые помогают россиянам открывать карты, рассказали, что крупный банк Турции потребовал у клиентов подтвердить проживание в республике и наличие вида на жительство (ВНЖ). Финансовая организация массово разослала письма с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие наличие документов.

Необходимость подтвердить проживание в Турции не связана с запретом открывать счета россиянам, заявил представитель Denizbank. Запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США. «Каких-либо уведомлений о том, чтобы запретить открывать счета гражданам РФ, мы не получали. Счета (гражданам РФ) открываются», объяснил он. Для этого необходимы вид на жительство (ВНЖ) в республике и депозит в эквиваленте 10 тысяч долларов, который нельзя снимать до конца действия счета.