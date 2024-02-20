Россиян предупредили о росте цен на импортные товары

Цены могут подняться еще до апреля на ожиданиях и повышенном спросе на имеющуюся продукцию на рынке, это больше психологический фактор. В дальнейшем же ажиотаж постепенно спадет, так как за прошедший период бизнес смог переключиться на другие внешние рынки, а главное, на внутреннее производство потребительской продукции, — пояснила Новикова.