Злоумышленники часто используют сайты бесплатных объявлений для того, чтобы реализовать свои мошеннические схемы, заявил агентству «Прайм» юрист, член Ассоциации юристов России Андрей Лисов.

Опасность наступает, когда человек по просьбе афериста переходит в мессенджер, отметил собеседник. По его словам, начало диалога всегда выглядит убедительно - мошенники уточняют, актуально ли объявление, после чего обсуждают детали.

Зачастую мошенники заводят разговор об оплате через сайт. Речь идет якобы о механизме «безопасная сделка», который предполагает внесение суммы покупателем в своеобразное хранилище на самом сайте.

Продавец может получить денежные средства, когда покупатель подтвердит получение товара. После внесения суммы такой «покупатель» направляет ссылку. Он просит перейти по ней и якобы забрать деньги. Однако ссылка ведет на фишинговый или вредоносный сайт, отметил Лисов.

Кроме того, злоумышленники используют мессенджеры для получения данных карты потенциальной жертвы, указал эксперт. Они могут осуществить отправку символической суммы в качестве предоплаты на банковскую карту. После этого они обманным путем получают ее данные, включая CVC/CVV-код, подчеркнул Лисов.

Также, по его словам, часто аферисты прибегают к «бомбингу». На номер человека начинают приходить сотни СМС-сообщений после посещения им специального сайта, отметит Лисов.