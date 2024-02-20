Коллекторы назвали объем бесперспективных долгов заемщиков

В прошлом году чуть более четверти (26%) от объема долгов российских граждан перед кредитными организациями, выставленных на продажу коллекторам, считались «бесперспективными к взысканию». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные, представленные специалистами в ходе заседания клуба покупателей и продавцов.

Само мероприятие организовывает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Уточняется, что в России наблюдается увеличение за последние три года доли плохих долгов самого низкого качества. Как отмечается, в 2021-м доля составила 23%, в 2022-м — 24%. В общей сложности за 2023 год банки РФ предложили коллекторам проблемные кредиты на 258 млрд рублей, говорится в публикации. Объем «бесперспективного» долга был оценен взыскателями в 67,1 млрд рублей.

По словам руководителя клуба покупателей и продавцов НАПКА, управляющего директора коллекторского агентства ПКБ Павла Михмеля, шансов взыскать такую задолженность почти нет, однако коллекторы все равно приобретают такие активы у кредитных организаций.