Пенсионерам напомнили о возможности снизить выплаты за ЖКУ

У российских пенсионеров есть возможность уменьшить плату за коммунальные услуги. Об этом сообщает Life.

В «Европейской юридической службе» отметили, что пенсионерам могут предоставляться льготы в виде компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ и субсидии в зависимости от наличия особых заслуг и присвоения отдельных званий, установления инвалидности, уровня дохода, возраста и прочих обстоятельств. Они бывают федеральными и региональными, добавили в службе.

По словам юриста Елены Кузнецовой, на льготы, которые касаются оплаты коммунальных услуг, могут претендовать инвалиды. Она отметила, что таким гражданам предоставляют компенсацию расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ. Собеседница отметила, что эта компенсация составляет 50% от соответствующих затрат.

«Если пенсионер — инвалид I или II группы, то он получает компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Впрочем, не более установленного размера, — подчеркнула Кузнецова.

Также в публикации говорится, что пенсионеру предоставляется субсидия на плату за жилое помещение и коммунальные услуги, если его расходы на них превышают максимально допустимую долю указанных расходов в общем доходе семьи. Эта доля может различаться в зависимости от региона.