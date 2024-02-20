В России обещали дать возможность высвободить средства со спецсчетов

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил о скором предоставлении гражданам России возможности высвободить средства, которые оказались заблокированы на специальных счетах типа «С». Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Российского форума финансового рынка, передает агентство «Прайм».

Чебесков отметил, что в настоящее время ведется работа в данном направлении. По его словам, соответствующие изменения в указы президента обсуждаются с Банком России и другими участниками рынка.

Заместитель министра предположил, что в России будет создан новый указ, «который такое разрешит при предоставлении соответствующей подтверждающей документации».