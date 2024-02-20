$92.41-0.1499.49+0.14
Почта

В России обещали дать возможность высвободить средства со спецсчетов

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил о скором предоставлении гражданам России возможности высвободить средства, которые оказались заблокированы на специальных счетах типа «С». Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Российского форума финансового рынка, передает агентство «Прайм».

В России обещали дать возможность высвободить средства со спецсчетов
© globallookpress.com

Чебесков отметил, что в настоящее время ведется работа в данном направлении. По его словам, соответствующие изменения в указы президента обсуждаются с Банком России и другими участниками рынка.

Заместитель министра предположил, что в России будет создан новый указ, «который такое разрешит при предоставлении соответствующей подтверждающей документации».

Ранее вице-спикер Совета федерации Николай Журавлев обратился к Минфину с просьбой разработать ответные меры на конфискацию и использование замороженных активов России в Европе. По его словам, страна должна быть готова отреагировать на решение Евросоюза.

Личный счет
Иван Чебесков
Николай Журавлев
Банк России
Совет Федерации
ЕС
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости