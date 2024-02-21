Эксперты дали совет, куда сейчас стоит вложить сбережения

На рынках наблюдается формирование новых стратегий инвестирования. О том, куда сейчас выгоднее всего вкладывать денежные средства, рассказывает Life.

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По словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, в настоящее время еще можно зафиксировать высокие ставки по краткосрочным вкладам и накопительным счетам. При этом он прогнозирует снижение привлекательности условий депозитных продуктов в будущем.

В BitRiver отметили, что инвестору могут подойти банковские депозиты, если его цель — сохранение финансов и легкое увеличение капитала с низким уровнем риска. Если инвестор не боится рисковать, то рассмотреть ему следует дивидендные рыночные истории, отметили в компании. Уточняется, что это позволит добавить портфелю веса и финансового результата.

По мнению руководителя департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекса» Александра Шнейдермана, сегодня наиболее эффективные инструменты инвестирования — самые консервативные, доступные большей части населения и не требующие особенной финансовой подкованности. В частности, речь идет о банковских депозитах, уточнил собеседник. Он рекомендует размещать средства на 181–270 дней под 15–16% годовых.

В сервисе «Сравни» отметили, что акции российских компаний показывают доходность порядка 8,3% годовых. И это, как уточнили там, достаточно высокий результат.