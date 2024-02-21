Владельцы кошельков QIWI-банка могут обратиться в АСВ с заявлением на выплаты
Владельцы электронных кошельков QIWI-банка могут обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с заявлением на выплаты. Об этом в среду, 21 февраля, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
— Средства на QIWI кошельках являются электронными денежными средствами и согласно закону «О страховании вкладов в банках РФ» не подлежат страхованию, — сообщили в пресс-службе.
Однако при этом владельцы электронных кошельков имеют право подать заявление в государственную корпорацию АСВ. Необходимо также приложить список документов, которые подтверждают наличие денежных средств в QIWI-банке.
В течение 30 рабочих дней заявителю направят уведомление о результатах рассмотрения обращения. Выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур, передает ТАСС.
21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у «QIWI Банка». В этот же день пополнение QIWI-кошелька стало недоступно. Среди причин было указанно систематическое допущение нарушений требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма. Отзыв лицензии у банка может привести к появлению на рынке новых иностранных участников.