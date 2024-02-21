ЦБ РФ: Процедура подачи самозапрета на кредиты будет простой и понятной
Процедура подачи самозапрета на кредиты и микрозаймы ориентирована на широкий круг граждан, поэтому будет максимально простой и понятной. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Центрального Банка России.
В среду соответствующий законопроект был принят в последнем чтении, право установить запрет на заключение любых договоров о займах в банках и микрофинансовых организациях от своего имени у россиян появится в 2025 году, о чем сообщала «Парламентская газета». По словам председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, основная идея закона заключается в том, чтобы человек мог известить банковскую систему, что не собирается брать кредит и все заявки от его имени следует считать недействительными.
«Закон о самозапрете на кредиты и микрозаймы предполагает принятие ряда подзаконных актов, которые детализируют процедуру установления и снятия запрета, в том числе порядок действия гражданина и форму заявления. В то же время услуга ориентирована на широкий круг граждан и будет максимально простой и понятной», — уточнили в регуляторе.
Там добавили, что в случае заключения кредитного договора, несмотря на запрет, кредитор не сможет потребовать от заемщика выплаты средств.