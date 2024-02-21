В России оценили последствия отмены налога на долгосрочные вклады

В случае отмены налога на долгосрочные вклады спрос россиян на подобные услуги будет расти в среднем на два-три процента в год. Так последствия инициативы властей оценил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, его слова приводит «Газета.Ru».

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Длинные депозиты мало популярны у россиян из-за низкой процентной ставки и невозможности ее пересмотреть без потери процентного дохода. При этом они удовлетворяют цели правительства зафиксировать свободные деньги граждан в продуктах и услугах.

«Самым популярным пока останется вклад сроком обращения до шести месяцев со ставкой 14,5 процента годовых. Максимальный срок рублевого депозита, который сейчас предлагают российские банки, — три года. Где-то есть и более "длинные" вклады, но они не так распространены», — объяснил эксперт.

Авторами законопроекта об освобождении от налогов банковских вкладов россиян на срок три года и более стали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Для экономики страны важны «длинные деньги», поэтому в поддержку идеи выступили Минфин и крупные банки.