Закон о самозапрете кредитов: как он будет работать в России

С марта следующего года в России начнет действовать закон о самозапрете на выдачу кредитов. «Известия» выяснили, будет ли он эффективно работать против злоумышленников.

Напомним, что принятие закона направлено на защиту граждан от мошенничества с использованием персональных данных. Банкам и МФО перед заключением с клиентом договора о займе будет необходимо удостовериться в том, что у него нет запрета на выдачу кредитов. Они будут запрашивать данные у всех квалифицированных кредитных бюро.

По мнению заместителя начальника юридического управления юридического департамента РосДорБанка Юлии Деринг, такое нововведение является абсолютно необходимой мерой. Она отметила, что количество случаев получения гражданами кредитов по дистанционным каналам связи под влиянием мошенников увеличивается.

Сомнение у специалистов вызывает «период охлаждения», говорится в публикации. Уточняется, что самозапрет на выдачу кредитов вступает в силу на следующий день после включения информации в кредитную историю физического лица. А снятие запрета — на второй календарный день после включения информации о нем в кредитную историю физлица.

«Такой временной лаг эксперты считают слишком коротким, особенно с учетом того, что, взяв жертву на крючок, злоумышленники нередко продолжают «раскручивать» ее в течение нескольких дней», - пишет издание.