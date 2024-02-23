В Росстате назвали среднюю стоимость подарка на 23 февраля

Стандартный подарочный набор на День защитника Отечества из носков, пены для бритья, шампуня и бритвы обойдется в этом году в 660 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Самой дорогой позицией из этого списка стала пена для бритья (275 рублей), а самой дешевой —набор бритв (порядка 47 рублей). Шампунь в январе можно было приобрести за 213 рублей, а пару носков — за 126 рублей. Больше всего за последний год подорожали пена для бритья (9,6 процента), а также носки (7,7 процента). Стоимость набора в целом поднялась на 5,9 процента, передает агентство.

Эксперты предложили идеи для недорогих и практичных подарков ко Дню защитника Отечества. Если требуется приобрести много подарков или бюджет сильно ограничен, то стоит рассмотреть варианты бюджетных символических подарков на 23 февраля.

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