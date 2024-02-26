Дополнительная индексация: кому и на сколько повысят пенсию с 1 марта

Среди пенсионеров есть категории граждан, которые могут рассчитывать на дополнительную индексацию выплат с 1 марта 2024 года. О том, кому с приходом весны повысят пенсию и на сколько, «Вечерней Москве» рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

По его словам, общая индексация была проведена уже в январе.

— Тогда страховые пенсии были повышены на 7,5 процента, а также были увеличены фиксированные выплаты к страховой пенсии. Таким образом, с начала года средняя пенсия составила 23 тысячи рублей, — сообщил Рязанский.

С 1 марта пенсии увеличатся только у тех, кому в феврале исполнилось 80 лет. И эта выплата будет произведена единоразово, предупредил эксперт.

— Этим категориям граждан к пенсии будет добавлена вторая фиксированная выплата. И те, кому в феврале исполнилось 80 лет, получат сразу несколько выплат: страховую пенсию, фиксированную выплату и вторую фиксированную часть пенсии по старости, — перечислил Рязанский.

Сегодня фиксированная часть составляет порядка 8100 рублей, напомнил собеседник «ВМ». Значит, подходящая категория граждан получит сразу две фиксированные выплаты. В этом суть грядущего увеличения выплат.

Рязанский также напомнил, что некоторым пенсионерам проиндексируют пенсии с 1 апреля.

— В апреле пройдет индексация пенсии льготной категории граждан: инвалидов, инвалидов с детства, тех, кто не выработал производственный стаж для начисления пенсии. Им проиндексируют пенсии 1 апреля. Добавят порядка 600 рублей. В среднем после индексации она составит 13 тысяч рублей, — добавил специалист.