Дополнительная индексация: кому и на сколько повысят пенсию с 1 марта
Среди пенсионеров есть категории граждан, которые могут рассчитывать на дополнительную индексацию выплат с 1 марта 2024 года. О том, кому с приходом весны повысят пенсию и на сколько, «Вечерней Москве» рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
По его словам, общая индексация была проведена уже в январе.
— Тогда страховые пенсии были повышены на 7,5 процента, а также были увеличены фиксированные выплаты к страховой пенсии. Таким образом, с начала года средняя пенсия составила 23 тысячи рублей, — сообщил Рязанский.
С 1 марта пенсии увеличатся только у тех, кому в феврале исполнилось 80 лет. И эта выплата будет произведена единоразово, предупредил эксперт.
— Этим категориям граждан к пенсии будет добавлена вторая фиксированная выплата. И те, кому в феврале исполнилось 80 лет, получат сразу несколько выплат: страховую пенсию, фиксированную выплату и вторую фиксированную часть пенсии по старости, — перечислил Рязанский.
Сегодня фиксированная часть составляет порядка 8100 рублей, напомнил собеседник «ВМ». Значит, подходящая категория граждан получит сразу две фиксированные выплаты. В этом суть грядущего увеличения выплат.
Рязанский также напомнил, что некоторым пенсионерам проиндексируют пенсии с 1 апреля.
— В апреле пройдет индексация пенсии льготной категории граждан: инвалидов, инвалидов с детства, тех, кто не выработал производственный стаж для начисления пенсии. Им проиндексируют пенсии 1 апреля. Добавят порядка 600 рублей. В среднем после индексации она составит 13 тысяч рублей, — добавил специалист.
А финансовый аналитик Юрий Юденков рассказал «ВМ», кто может рассчитывать на повышение пособий и выплат в 2024 году.