Стало известно об увеличении долларовых сбережений у россиян

Россияне продолжают использовать доллар как средство сбережений. В январе 2024 года валютный объем составил 8,7 триллиона рублей. Об этом сообщают «Известия».

Годом назад данный показатель оценивался в 6,868 трлн. При этом наличных рублей у россиян вдвое больше: 16,215 трлн.

В ЦБ пояснили, что рост сбережений в наличной иностранной валюте в 2023 году связан с ослаблением курса рубля.

«Опасение резкого обесценивания рубля при объявлении дефолта и реальная инфляция «на полках магазинов» — вот основные страхи населения», — считает представитель инвестиционной компании Денис Астафьев.

Арбитражный управляющий Илья Русяев полагает, что значительная часть сбережений приходится на доллар и евро как на наиболее распространенные и ликвидные резервные валюты. Доля же юаня, по мнению эксперта, не превышает 30%.

По его словам, в условиях кризиса иностранная валюта рассматривается как более надежный актив.

Аналитик Александр Потавин рассказал, что покупка безналичных долларов у граждан сейчас в приоритете. Их можно пристроить в доходные долларовые активы. По информации одного из банков, в январе 2024 года граждане покупали безналичный доллар на 52% чаще, чем продавали его.

При этом эксперты предупреждают, что сбережения в валюте недружественных стран находятся в зоне риска. Лучше диверсифицировать накопления с помощью других крепких валют, чтобы избежать финансовых потерь.