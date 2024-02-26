За год россияне потратили почти 918 млрд рублей на доставку еды

За 2023 год россияне потратили на заказ продуктов онлайн 917,5 млрд рублей на фоне 625 млрд рублей в 2022-м. Таким образом сегмент вырос на 47%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Infoline.

По подсчетам исследователей Data Insight, объем доставки скоропортящихся продуктов в 2023 году составил 781 млрд рублей, эта категория заняла большую часть онлайн-доставки еды. Эксперты не учитывали категорию доставки круп, макарон, консервов и другой аналогичной продукции категории dry-food («сухая еда»).