Эксперт оценил сообщения о проблемах россиян с покупкой компьютеров на AliExpress
Независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о появлении у российских пользователей AliExpress трудностей с покупкой компьютеров и прочих комплектующих на китайской площадке. По словам специалиста, проблема сильно преувеличена.
Ранее издание Lenta.ru со ссылкой на The Moscow Times (признано Минюстом РФ иноагентом) сообщило, что пользователи AliExpress столкнулись с проблемами при покупке компьютеров и прочих комплектующих. Журналисты заметили, что китайская торговая площадка резко сократила количество комплектующих для ПК, которые можно заказать в Россию. По оценке специалистов, соответствующего товара стало на 50-70 процентов меньше, чем месяц назад. По словам корреспондента издания, при попытке заказать на AliExpress, например, процессор E5-2699 v4 выдается семь результатов, тогда как в январе их было более 60. Авторы связали это с тем, что ранее три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи из России.
Эксперт подчеркнул, что официальной информации о снижении предложения компьютеров на площадке AliExpress для покупателей из России не поступало.
Думаю, это какая-то временная несостыковка. Никаких поводов для волнения нет – ситуация со временем разрешится. Китайские производители «прокачивали» эту историю [с продажей электронных комплектующих в РФ] так долго и сложно, что отказываться от нее точно не будут. Электронные комплектующие – это один из основных сегментов торговли с Россией, поэтому волноваться нет никакого смысла.Александр АнфиногеновНезависимый эксперт FMCG-рынка
Китай не поддерживает антироссийские санкции, однако некоторые ждут этого от Пекина, добавил эксперт.
«Поэтому любая несостыковка попадает в зону хайпа средств массовой информации, которые начинают ее усиливать своим активным вниманием. Но делать этого не надо – поводов для волнения нет», - сказал Анфиногенов.
По словам специалиста, объемы поставок компьютеров и комплектующих из Китая в РФ остаются на прежнем уровне.
«Пока просто подул ветерок, но из него пытаются сделать бурю. Объем поставок компьютеров и комплектующих не пошатнулся ни на йоту... Российский потребитель все еще может купить любой необходимый товар, значит, проблемы нет. Проблемы была бы, если бы российские потребители не могли чего-то купить... Если, например, какой-то процессор для компьютера предлагают семь продавцов, а не шестьдесят – плевать. Сегодня он есть у семи продавцов, завтра будет у тридцати, послезавтра – у ста, а затем он вообще выйдет из употребления», - заявил эксперт.
В вопросах коммерции Китай является самой гибкой страной мира, отметил собеседник, говоря о принятом ранее тремя крупными китайскими банками решении прекратить принимать платежи из России.
«Условно, три банка отказались – три банка согласились, здесь убыло – там прибыло. От Китая точно не стоит ожидать таких невнятных и нецивилизованных поступков, которые мы видели [от ряда других стран] за последние два года в плане санкций. Проблем с поставками или оплатой товаров не будет... Китаю сегодня невыгодно обострять отношения с Россией на каком бы то ни было уровне», - сказал Анфиногенов, напомнив об активном строительстве трассы М-12 «Восток», которая даст возможность сократить сроки доставки товаров из Китая в Россию.
Ранее сообщалось, что в российском правительстве разрабатывают новые правила для маркетплейсов.