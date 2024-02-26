Жители США накопили рекордный триллион долларов долгов по кредиткам

В 2023 году жители США накопили рекордную сумму долга по кредитным картам. За год он достиг нового номинального максимума в 1,13 триллиона долларов. Такие данные передает Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

«В 2023 году американцы накопили рекордную сумму долга по кредитным картам. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, он достиг нового номинального максимума в 1,13 триллиона долларов», — передают журналисты «Ридус».

Они ссылаются на данные бюро, а также мнения экономистов и аналитиков.

Последние считают, что уровень зарплат все еще опережает инфляцию в стране и недавно отмечался рост трат американцев, в связи с праздниками. Пик задолженности все еще не превысил данные за 2008 год. Отмечается, что цены все еще превышают обстановку до пандемии коронавируса. Американцы также продолжают сталкиваться с низкой доступностью жилья.