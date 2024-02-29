Россиянам сообщили об увеличении пенсии для одной категории граждан

«Получателей социальных пенсий у нас порядка четырех миллионов россиян. Ее получают либо те, кто не выработал трудовой стаж, либо получал слишком маленькую зарплату, не смог накопить индивидуальных пенсионных коэффициентов. Чаще всего это люди, которые трудились в неформальном секторе экономики в лихие 90-е, так называемые. Но вместе с тем, несмотря на то, что так обстоят дела, у нас ни один пенсионер в Российской Федерации не получает доходы ниже, чем прожиточный минимум пенсионеров в соответствующем субъекте», — добавила она.