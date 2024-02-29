Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви Банка, сообщается на сайте госкорпорации.

Выплаты будут проводиться через "Уралсиб", действующий от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Ранее сообщалось, что размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками Киви Банка составляет 4,3 миллиарда рублей. Возмещение получат около 300 физических, десяти тысячи юридических лиц, а также порядка 11 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка 21 февраля. Причина – нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора.