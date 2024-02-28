Экс-глава ЦБ объяснил популярность наличных расчетов

«Люди получают зарплату либо на карту, либо в наличной форме. У тех банков, которые работают в Крыму, могут быть проблемы с организацией расчетов по дебетовым картам. Вместе с тем я не думаю, что включение системы платежей “Мир” в санкционный список влечет за собой какие-то последствия внутри страны. Так скорее попытались напугать Казахстан, Армению, другие страны, где эти карты использовались. Есть еще один аспект —люди начали получать существенную сумму в конверте в виде зарплаты, чтобы сократить собственное налогообложение и социальные взносы, выплачиваемые предпринимателями. Поэтому спрос оборота наличных в стране растет по факту объема, но объем наличного оборота остается высоким и будет, скорее всего, нарастать. Уход от налогообложения — это типичная реакция на рост затрат», — подытожил он.