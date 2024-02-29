Эксперт объяснил, кому подойдут новые вклады с плавающей ставкой

Удобство для состоятельных вкладчиков является главным преимуществом вклада с плавающей доходностью, которая привязана к ставке регулятора. С таким заявлением выступил в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Собеседник назвал главное отличие такого инструмента для сбережений от вкладов с фиксированной доходностью: его не нужно закрывать для открытия депозита на новых условиях. Эксперт пояснил, что ставка по нему следует за ключевой ставкой ЦБ РФ.

Указанные вклады подойдут тем, кто не желает следить за банковскими предложениями, заявил специалист.

Среди недостатков вклада с плавающей ставкой - более низкая совокупная доходность в отличие от вклада с «ручным управлением», отметил Кузнецов.